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6 октября, 23:51

"Европа истекает кровью": Премьер Венгрии признал санкции ошибкой

Орбан назвал ошибочной санкционную политику Европы

Санкционная политика стран ЕС по отношению к России ошибочна и её нужно менять, так как из-за неё Европа "медленно истекает кровью". Об этом заявил в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Санкции не оправдали возложенных на них надежд... Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!" — подчеркнул Орбан.

Также в своём видеообращении, сделанном во время неформального саммита ЕС, Орбан озвучил обсуждаемые на встрече темы. Среди них фигурирует вопрос о том, будет ли у европейских стран в ближайшие месяцы газ и электричество. Орбан подчеркнул, что даже Венгрия, которая "отвоевала" себе право на освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, страдает из-за неподъёмных цен на энергоносители.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя восьмой пакет рестрикций от Евросоюза, заявил, что антироссийские санкции закончатся экономическим крахом Запада.

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ТАСС / MARTIN DIVISEK

Анатолий Симоненко

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