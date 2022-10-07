"Европа истекает кровью": Премьер Венгрии признал санкции ошибкой

Санкционная политика стран ЕС по отношению к России ошибочна и её нужно менять, так как из-за неё Европа "медленно истекает кровью". Об этом заявил в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Санкции не оправдали возложенных на них надежд... Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!" — подчеркнул Орбан.

Также в своём видеообращении, сделанном во время неформального саммита ЕС, Орбан озвучил обсуждаемые на встрече темы. Среди них фигурирует вопрос о том, будет ли у европейских стран в ближайшие месяцы газ и электричество. Орбан подчеркнул, что даже Венгрия, которая "отвоевала" себе право на освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, страдает из-за неподъёмных цен на энергоносители.