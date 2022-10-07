Россиян призвали избавиться от старого стереотипа при выборе машины

Многие россияне, выбирая автомобиль, оказываются в плену старого стереотипа — считают, что отечественные машины только плохого качества. На это указал автоэксперт Игорь Моржаретто. Он призвал избавиться от устаревших предубеждений.

"Мы живём в плену старых стереотипов. Довольно часто автомобили Lada критикуют те люди, которые лет 20 или 30 не садились за руль машины, выпущенной в России. Последний раз они ездили ещё на "Жигулях". Но не надо сравнивать то, что было много лет назад, и то, что происходит сегодня", — сказал Моржаретто в интервью радио Sputnik.

Автоэксперт заверил, что АвтоВАЗ уже давно вышел на мировой уровень. В последние годы он выпускает автомобили приемлемого качества. Правда, при выборе отечественной машины нужно помнить об одном: в России производятся в основном бюджетные авто, не стоит подходить к ним с завышенными ожиданиями.

"Не нужно рассчитывать, что в них будет система кругового обзора или система контроля за полосой. Ну нет и нет, ничего страшного", — заключил Игорь Моржаретто.