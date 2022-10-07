Байдена призвали раскрыть цель финансирования Украины

Конгресс США не может бесконечно соглашаться с финансированием Украины без понимания стратегии президента Джо Байдена. Об этом заявил член Палаты представителей от республиканской партии Крис Стюарт.

"Конгресс не может продолжать бесконечно финансировать Украину без понимания стратегии Байдена по завершению военных действий", — отметил он в колонке на сайте Fox News.

Парламентарий добавил, что Байден продолжает отправлять Украине миллиарды долларов, не поясняя, как он намерен предотвратить конфронтацию с Россией. По мнению Стюарта, меж тем, пришло время задавать критически важные вопросы на этот счёт, в том числе о конечной цели такой поддержки Киева. Без этого, как считает конгрессмен, расходы кажутся безответственными.

Раскритиковал он и руководство Украины – за стремление во что бы то ни стало захватить Крым. Стюарт напомнил, что полуостров с 2014 года в ходит в Россию и между ними глубокие исторические и культурные связи, не как с Украиной.

"Путин без сомнения оценит наступательные действия на Крым как проявление войны на российской территории", — подчёркивает Стюарт.