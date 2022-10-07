Опровергнут главный миф о пробе Манту

Попадание воды на пробу Манту никак не повлияет на её результат. Ребёнок может спокойно мыть руки и принимать душ. А вот бинтовать и заклеивать образовавшееся уплотнение, наносить на него мази или косметику, расчёсывать и растирать мочалкой или полотенцем, подвергать воздействию солнечных лучей не следует. Это может вызвать ложноположительную реакцию. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Она уточнила также, что нужно избегать в меню аллергенов.

"В первые три дня после укола важно исключить из меню ребёнка продукты, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, например мёд, шоколад или цитрусовые фрукты. Любая форма аллергии в принципе является противопоказанием к постановке пробы", — рассказала врач в интервью порталу Ura.ru.

Противопоказанием также является обострение хронических болезней, любых инфекционных заболеваний, эпилепсия и бронхиальная астма. Между последней вакцинацией и туберкулиновой пробой должно пройти не менее одного месяца, добавила собеседница агентства.

Кашух назвала причину заблуждения о том, что пробу Манту нельзя мочить. Оказалось, что её предшественницей в далёком прошлом была проба Пирке. Тогда на поверхности кожи делались насечки, на них наносили экстракт из инактивированных нагреванием микобактерий туберкулёза — туберкулин. Если вода попадала на эти места, то результаты теста искажались.

"Но уже более 70 лет в России массово проводится только проба Манту — подкожное введение туберкулина для профилактического обследования детей на туберкулёз. Современный препарат полностью безопасен: он не содержит живых или убитых микобактерий туберкулёза, в нём присутствуют только продукты их жизнедеятельности, элементы микробной клетки и часть среды, на которой росли микобактерии туберкулёза", — подытожила врач.