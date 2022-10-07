Байден предупредил о "ядерном армагеддоне"
Байден: Мир впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с ядерной угрозой
Мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его слова со встречи Демократической партии приводит пресс-пул Белого дома.
"Впервые со времён Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", — сказал Байден.
Он выразил уверенность в том, что знает президента России Владимира Путина достаточно хорошо. Поэтому считает, что тот "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия".
При этом Байден признался, что не может представить ситуацию, при которой задействование ядерного оружия "не закончилось бы армагеддоном".
Ранее Лайф писал, что Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ, так как это, по его мнению, поможет якобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия" и припугнёт Москву. В Кремле заявление украинского лидера уже назвали призывом к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае глобального конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы.
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