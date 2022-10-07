Байден предупредил о "ядерном армагеддоне"

Мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его слова со встречи Демократической партии приводит пресс-пул Белого дома.

"Впервые со времён Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", — сказал Байден.

Он выразил уверенность в том, что знает президента России Владимира Путина достаточно хорошо. Поэтому считает, что тот "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия".

При этом Байден признался, что не может представить ситуацию, при которой задействование ядерного оружия "не закончилось бы армагеддоном".