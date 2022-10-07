НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 01:08

Байден предупредил о "ядерном армагеддоне"

Байден: Мир впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с ядерной угрозой

Мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его слова со встречи Демократической партии приводит пресс-пул Белого дома.

"Впервые со времён Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", — сказал Байден.

Он выразил уверенность в том, что знает президента России Владимира Путина достаточно хорошо. Поэтому считает, что тот "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия".

При этом Байден признался, что не может представить ситуацию, при которой задействование ядерного оружия "не закончилось бы армагеддоном".

"Слетевшая с катушек марионетка": Зеленского обвинили в подталкивании мира к апокалипсису

"Слетевшая с катушек марионетка": Зеленского обвинили в подталкивании мира к апокалипсису

Ранее Лайф писал, что Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ, так как это, по его мнению, поможет якобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия" и припугнёт Москву. В Кремле заявление украинского лидера уже назвали призывом к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае глобального конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров