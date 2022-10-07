Блинкен назвал условие переговоров США с Россией по Украине
Блинкен: США будут готовы к дипломатии с Россией, если она покажет такой настрой
Соединённые Штаты будут готовы к дипломатии с Россией по Украине, если Москва продемонстрирует настрой. Пока же Вашингтон этого не видит. С соответствующим заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
На пресс-конференции в Лиме журналистка напомнила, что президент США Джон Байден не исключил возможности встречи с лидером России Владимиром Путиным на предстоящих саммитах G20 и АТЭС. Она задала вопрос, не является ли сейчас дипломатия обязанностью США на фоне опасений о начале ядерной войны.
"Дело в том, что президент Путин и Россия не проявляли совершенно никакого интереса к сколько-нибудь значимой дипломатии. И до тех пор, пока они этого не сделают, её очень трудно вести", — ответил на это Блинкен.
Он заверил, что, "если и когда Россия покажет, что у неё есть сколько-нибудь серьёзные намерения" взяться за дипломатию, США будут готовы.
Как сообщал Лайф, ранее в США заявили, что готовы обсуждать с Россией и новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3. Однако американский лидер Джо Байден заявил, что для этого Москва тоже "должна продемонстрировать, что готова возобновить работу".
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