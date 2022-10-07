Ведьма раскрыла способ защиты от бытового вампиризма
Ведьма Алёна Полынь дала совет, как защититься от бытового вампиризма
Внезапная усталость, апатия или сонливость могут объясняться бытовым вампиризмом. То есть ощущение такое, как-будто отобрали всю энергию. Об этом рассказала московская ведьма Алёна Полынь. Причём подпитываться вашей энергией может родственник, коллега, близкий друг. Такие люди добиваются результата двумя способами: пытаются добиться жалости или устраивают нападки — психуют, проявляют эмоции, могут даже заплакать. Сильные люди сами умеют выстраивать против таких атак броню.
"Сильный человек закрывается и не реагирует на любые нападки паразита. Стоит сказать, что сам вампир бессознательно выбирает себе более слабых жертв", — рассказал ведьма "Вечерней Москве".
По мнению ведьмы, у жертв энергетических вампиров уменьшается количество крови в организме. То есть энергетические потоки влияют на физическое состояние человека. По этой причине после длительного общения с человеком-паразитом начинают неметь конечности, говорит ведунья. К симптомам можно также отнести тошноту, желудочные боли, развитие нервных недугов. Чтобы обрести невидимую защиту от негатива, она рекомендовала провести защитный ритуал. Каждый день, по её словам, нужно наговаривать на булавку и носить её с собой. Слова такие: "Если кто мне зла пожелает, да наткнётся на сию булавку. Заклинаю!". Таким образом весь негатив, пущенный на объект, перейдёт на предмет.
"Даже если вы не верите в магию, проведите этот эксперимент ради любопытства и заметите, что недруг, который захочет отобрать у вас энергию или причинить вред, наткнётся именно на булавку, потому что вы когда-то сделали защитный маячок с этим предметом", — резюмировала ведьма.
А ранее Лайф писал, каким ведьмавидела наступающее правление британского короля Карла III. Ведунья объяснила, что позволит монарху задержаться на троне и почему ближайшие месяцы станут "хищными", если говорить о политике. Проявить себя старший сын покойной Елизаветы II сможет уже в январе.
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