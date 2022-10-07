Ведьма раскрыла способ защиты от бытового вампиризма

Внезапная усталость, апатия или сонливость могут объясняться бытовым вампиризмом. То есть ощущение такое, как-будто отобрали всю энергию. Об этом рассказала московская ведьма Алёна Полынь. Причём подпитываться вашей энергией может родственник, коллега, близкий друг. Такие люди добиваются результата двумя способами: пытаются добиться жалости или устраивают нападки — психуют, проявляют эмоции, могут даже заплакать. Сильные люди сами умеют выстраивать против таких атак броню.

"Сильный человек закрывается и не реагирует на любые нападки паразита. Стоит сказать, что сам вампир бессознательно выбирает себе более слабых жертв", — рассказал ведьма "Вечерней Москве".

По мнению ведьмы, у жертв энергетических вампиров уменьшается количество крови в организме. То есть энергетические потоки влияют на физическое состояние человека. По этой причине после длительного общения с человеком-паразитом начинают неметь конечности, говорит ведунья. К симптомам можно также отнести тошноту, желудочные боли, развитие нервных недугов. Чтобы обрести невидимую защиту от негатива, она рекомендовала провести защитный ритуал. Каждый день, по её словам, нужно наговаривать на булавку и носить её с собой. Слова такие: "Если кто мне зла пожелает, да наткнётся на сию булавку. Заклинаю!". Таким образом весь негатив, пущенный на объект, перейдёт на предмет.

"Даже если вы не верите в магию, проведите этот эксперимент ради любопытства и заметите, что недруг, который захочет отобрать у вас энергию или причинить вред, наткнётся именно на булавку, потому что вы когда-то сделали защитный маячок с этим предметом", — резюмировала ведьма.