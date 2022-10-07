Стало известно, как могут переименовать магазины OBI

Российские магазины строительной сети OBI переименуют. Возможные названия — HOBI или OBBI. Это вынужденная мера, которую новый собственник должен был предпринять в течение полугода после получения активов. Полного ребрендинга эксперты ожидают не раньше 2023 года, пишет "Коммерсант".

Как сообщает газета со ссылкой на Роспатент, российское юридическое лицо DIY-сети OBI в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI. Изданию в сети магазинов рассказали, что рассматривают разные сценарии дальнейшего развития бизнеса, а приоритетом на сегодня называют наращивание продаж. Сейчас DIY-сеть насчитывает 27 гипермаркетов в 14 городах России. Совокупная выручка всех российских активов в 2021 году составила 48,57 млрд руб., чистый убыток — 2,44 млрд руб.