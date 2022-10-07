Стало известно, как могут переименовать магазины OBI
"Коммерсант": Сеть российских магазинов OBI переименуют
Российские магазины строительной сети OBI переименуют. Возможные названия — HOBI или OBBI. Это вынужденная мера, которую новый собственник должен был предпринять в течение полугода после получения активов. Полного ребрендинга эксперты ожидают не раньше 2023 года, пишет "Коммерсант".
Как сообщает газета со ссылкой на Роспатент, российское юридическое лицо DIY-сети OBI в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI. Изданию в сети магазинов рассказали, что рассматривают разные сценарии дальнейшего развития бизнеса, а приоритетом на сегодня называют наращивание продаж. Сейчас DIY-сеть насчитывает 27 гипермаркетов в 14 городах России. Совокупная выручка всех российских активов в 2021 году составила 48,57 млрд руб., чистый убыток — 2,44 млрд руб.
Ранее Лайф писал, что российский бизнес OBI продали новому владельцу всего за 600 рублей. 15 июля сделку по покупке российского бизнеса OBI согласовала ФАС. По мнению ведомства, она не приведёт к ограничению конкуренции, так как компания-покупатель и приобретаемые общества работают на разных рынках. Позже СМИ писали, что немецкая сеть 27 июля закрыла сделку по продаже бизнеса в России.
Wikipedia / Bwag