Ким Чен Ын поздравил Путина и отметил его заслуги в строительстве сильной России

Ким Чен Ын в поздравлении указал, что сегодня Россия успешно защищает достоинство государства и его фундаментальные интересы от вызовов и угроз со стороны США и их вассальных сил. Обращаясь к Путину, лидер КНДР отметил, что без его лидерства и воли подобное было бы невозможно. Председатель Госсовета Северной Кореи также подчеркнул свою радость от того, что взаимная поддержка двух стран и их сотрудничество "крепки как никогда ранее". Он выразил надежду на то, что личные отношения лидеров двух государств сыграют большую роль в дальнейшем развитии дружеских связей между Москвой и Пхеньяном.