Ким Чен Ын поздравил Путина и отметил его заслуги в строительстве сильной России
С днём рождения президента РФ Владимира Путина сегодня поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он подчеркнул заслуги российского президента в "строительстве сильной России" и выразил надежду на развитие двусторонних отношений. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что президент РФ долгое время на ответственной должности главы государства энергичной деятельностью добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России и что он пользуется уважением и поддержкой широких масс", — информирует ЦТАК.
Ким Чен Ын в поздравлении указал, что сегодня Россия успешно защищает достоинство государства и его фундаментальные интересы от вызовов и угроз со стороны США и их вассальных сил. Обращаясь к Путину, лидер КНДР отметил, что без его лидерства и воли подобное было бы невозможно. Председатель Госсовета Северной Кореи также подчеркнул свою радость от того, что взаимная поддержка двух стран и их сотрудничество "крепки как никогда ранее". Он выразил надежду на то, что личные отношения лидеров двух государств сыграют большую роль в дальнейшем развитии дружеских связей между Москвой и Пхеньяном.
Ранее Лайф писал, что президент Узбекистана наградил Путина орденом Дружбы высшей степени. Пресс-секретарь Шавката Мирзиёева сообщил, что награда российскому лидеру вручена за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран.