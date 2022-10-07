В Британии депутата шокировало количество бездомных украинцев

В Англии всего за месяц число бездомных украинских беженцев увеличилось на 22 процента. При этом речь идёт только о тех, кто обратился за помощью к властям. Такая цифра шокировала депутата британского парламента Лейлу Моран, пишет газета The Independent.

По информации издания, с февраля этого года 1915 украинских семей, оставшихся или рискующих остаться без крыши над головой, попросили помощи у местных советов. При этом за последний месяц за такой помощью обратились 350 семей. В связи с этим муниципалитеты потребовали от правительства принятия срочных решений.

По мнению Моран, если не предпринять немедленных действий в связи с этими "шокирующими" цифрами, правительство может нарушить обещание, которое дало украинскому народу. По оценкам благотворительных организаций, проблема уже в ближайшие месяцы обострится, потому как сроки соглашений, которые были заключены с арендодателями по программе "Дома для Украины", истекают. Газета также ссылается на сведения одной из благотворительных организаций о том, что данные властей в этом отношении сильно занижены.