ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 81%

Президенту России Владимиру Путину доверяет 81,1% россиян. Такие данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам, показатель одобрения деятельности главы государства с 26 сентября по 2 октября 2022 года вырос на 0,9 п.п. и составил 76,9%.