НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 09:08

ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 81%

Президенту России Владимиру Путину доверяет 81,1% россиян. Такие данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам, показатель одобрения деятельности главы государства с 26 сентября по 2 октября 2022 года вырос на 0,9 п.п. и составил 76,9%.

Ким Чен Ын поздравил Путина и отметил его заслуги в строительстве сильной России

Ким Чен Ын поздравил Путина и отметил его заслуги в строительстве сильной России

Ранее Лайф публиковал данные опроса фонда "Общественное мнение", согласно которому большинство россиян (80%) положительно оценивают деятельность президента страны Владимира Путина.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров