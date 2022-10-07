Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив события на Украине. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.
"В ходе переговоров обсуждались вопросы, способствующие улучшению отношений между Турцией и Россией, а также последние события [на Украине]", — говорится в сообщении.
Эрдоган также подтвердил Путину готовность Турции "внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон".
В прошлый раз лидеры беседовали 29 сентября, тогда Владимир Путин проинформировал турецкого лидера об итогах референдумов о вхождении регионов в состав России. Он подчеркнул, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Также президенты РФ и Турции обсуждали зерновую сделку.
Getty Images / Murat Kula