Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив события на Украине. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы, способствующие улучшению отношений между Турцией и Россией, а также последние события [на Украине]", — говорится в сообщении.

Эрдоган также подтвердил Путину готовность Турции "внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон".