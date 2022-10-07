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7 октября, 09:01

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив события на Украине. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы, способствующие улучшению отношений между Турцией и Россией, а также последние события [на Украине]", говорится в сообщении.

Эрдоган также подтвердил Путину готовность Турции "внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон".

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В прошлый раз лидеры беседовали 29 сентября, тогда Владимир Путин проинформировал турецкого лидера об итогах референдумов о вхождении регионов в состав России. Он подчеркнул, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Также президенты РФ и Турции обсуждали зерновую сделку.

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Getty Images / Murat Kula

Александра Вишнякова

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