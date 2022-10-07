IT-эксперт: Российские военторги ежедневно подвергаются DDoS-атакам

Военторги ежедневно подвергаются DDoS-атакам, но уже через два месяца интернет-магазины будут работать бесперебойно, заявил директор IT-холдинга "Специальные системы и технологии" Валентин Каськов.

"Сейчас под ударом все сайты, которые реализуют товары, применяемые в СВО. Они практически ежедневно подвергаются и будут подвергаться массивным DDoS-атакам", — сказал он в беседе с Лайфом.

По словам эксперта, команда хакеров создаёт большое количество запросов или ложных посещений сайта, в результате чего система не справляется с объёмом и перестаёт работать. Причём на восстановление работоспособности сайта уходит от одного часа до суток — зависит от уровня компетенции специалистов, обслуживающих платформу.

К сожалению, серверные мощности большинства интернет-магазинов на данный момент не готовы к таким атакам, отметил Каськов. Другое дело — сайты крупных корпораций, которые стойко выдерживают кибератаки и не теряют производительности. Однако, по словам специалиста, уже через некоторое время ситуация кардинально изменится.

"За два-три месяца у большинства провайдеров появится внушительный опыт в отражении подобных угроз и необходимый запас инфраструктурной прочности для бесперебойной эксплуатации тех сайтов, которые у них размещены. Серьёзнейшая работа в этом направлении уже ведётся", — заверил собеседник Лайфа.

По его словам, небольшие интернет-площадки никогда не сталкивались с подобными кибератаками, из-за чего и не были к ним подготовлены. Однако теперь им приходится перестраиваться и отлаживать работу.