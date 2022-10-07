Болельщики "Рубина" обратились к президенту Татарстана с требованием уволить Слуцкого
Болельщики казанского "Рубина" опубликовали петицию на сайте change.org с требованием уволить главного тренера клуба Леонида Слуцкого. Своё обращение они адресовали президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору компании "СИБУР" Михаилу Карисалову — одному из основных спонсоров команды.
Фанатов не устраивают результаты "Рубина" в нынешнем сезоне и блёклая игра. Также они указали в петиции, что главный тренер и игроки команды проявляют неуважение к болельщикам.
"Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественную игру и добиться возвращения клуба в РПЛ по итогам этого сезона, не исполняются. Эти слова оказались брошенными на ветер, несмотря на "убойный" состав, который был собран в межсезонье", — говорится в тексте петиции.
Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. В прошлом сезоне команда вылетела из РПЛ, а сейчас идёт шестой в первенстве Первой лиги. В последних трёх матчах казанский клуб потерпел три поражения, попутно прекратив борьбу в Кубке России.
ФК "Рубин"