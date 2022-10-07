Болельщики "Рубина" обратились к президенту Татарстана с требованием уволить Слуцкого

Болельщики казанского "Рубина" опубликовали петицию на сайте change.org с требованием уволить главного тренера клуба Леонида Слуцкого. Своё обращение они адресовали президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору компании "СИБУР" Михаилу Карисалову — одному из основных спонсоров команды.

Фанатов не устраивают результаты "Рубина" в нынешнем сезоне и блёклая игра. Также они указали в петиции, что главный тренер и игроки команды проявляют неуважение к болельщикам.

"Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественную игру и добиться возвращения клуба в РПЛ по итогам этого сезона, не исполняются. Эти слова оказались брошенными на ветер, несмотря на "убойный" состав, который был собран в межсезонье", — говорится в тексте петиции.