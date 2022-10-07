Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 11:59

Болельщики "Рубина" обратились к президенту Татарстана с требованием уволить Слуцкого

Болельщики казанского "Рубина" опубликовали петицию на сайте change.org с требованием уволить главного тренера клуба Леонида Слуцкого. Своё обращение они адресовали президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору компании "СИБУР" Михаилу Карисалову — одному из основных спонсоров команды.

Фанатов не устраивают результаты "Рубина" в нынешнем сезоне и блёклая игра. Также они указали в петиции, что главный тренер и игроки команды проявляют неуважение к болельщикам.

"Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественную игру и добиться возвращения клуба в РПЛ по итогам этого сезона, не исполняются. Эти слова оказались брошенными на ветер, несмотря на "убойный" состав, который был собран в межсезонье", — говорится в тексте петиции.

Слуцкий высказался о ситуации в "Рубине" на фоне мобилизации
Слуцкий высказался о ситуации в "Рубине" на фоне мобилизации

Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. В прошлом сезоне команда вылетела из РПЛ, а сейчас идёт шестой в первенстве Первой лиги. В последних трёх матчах казанский клуб потерпел три поражения, попутно прекратив борьбу в Кубке России.

BannerImage

ФК "Рубин"

Роман Фейгин
  • Новости
  • ФК Рубин
  • Леонид Слуцкий
  • Рустам Минниханов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar