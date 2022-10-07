Самая обычная гречка оказалась эликсиром долголетия

Учёные из Сибирского федерального университета (СФУ) доказали, что самая обычная гречка является эффективным средством для долголетия. Эта крупа положительно повлияла на продолжительность жизни у экспериментальных животных, а теперь гипотезу планируют проверить и на людях, сообщается на сайте вуза.

"Изучение влияния гречневой диеты на активность сиртуина (гормона долгожительства) у мышей мы проводили, чтобы понимать механизмы продления жизни, но теперь целью становится создание новых диетологических подходов", — рассказывает профессор Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Валентина Кратасюк.

Кстати, в гречневой крупе также нет глютена — растительного белка, который может вызывать аллергию и прочие неприятности со здоровьем. Зато в ней содержится много полезного белка, необходимого для строительства клеток, в том числе и иммунных. Белка в гречневой крупе больше, чем во многих других злаках. А ещё гречка снижает уровень холестерина, участвует в метаболизме жиров, белков и углеводов и улучшает микроциркуляцию крови. В этом ей помогают витамины Е, PP и группы В.