Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции. Право на отсрочку выплат получат мобилизованные граждане, контрактники, добровольцы, военнослужащие Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, погранслужбы, других силовых ведомств, а также члены их семей. Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Согласно документу, в течение льготного периода заёмщик может приостановить выплаты или уменьшить размер платежей по кредитам, взятым до мобилизации или до подписания контракта, до дня участия в СВО. Этот льготный период не может превышать срок военной службы.