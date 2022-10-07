Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников спецоперации
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции. Право на отсрочку выплат получат мобилизованные граждане, контрактники, добровольцы, военнослужащие Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, погранслужбы, других силовых ведомств, а также члены их семей. Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.
Согласно документу, в течение льготного периода заёмщик может приостановить выплаты или уменьшить размер платежей по кредитам, взятым до мобилизации или до подписания контракта, до дня участия в СВО. Этот льготный период не может превышать срок военной службы.
Также закон предусматривает списание кредита в случае гибели военного при прохождении службы или смерти в результате ранения.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Ранее Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных.
ТАСС / Алексей Никольский