Пушилин вручил Кадырову звезду Героя ДНР во время визита в Грозный

Чеченский лидер Рамзан Кадыров получил звезду Героя ДНР из рук главы республики Дениса Пушилина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии в Грозном.

"За заслуги перед Донецкой Народной Республикой и её народом, связанные с совершением геройского подвига во имя свободы и независимости, и процветания Донецкой Народной Республики, присвоить звание Героя Донецкой Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу", — было сказано во время вручения награды.

Пушилин подчеркнул, что в лице Кадырова благодарит весь чеченский народ за поддержку жителей Донбасса, а также военнослужащих региона, "которые самоотверженно, со всей любовью к Родине, из ненависти к нацизму освобождают русские земли". Кроме того, спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову вручён орден Дружбы ДНР.