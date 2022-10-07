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7 октября, 08:36

Пушилин вручил Кадырову звезду Героя ДНР во время визита в Грозный

Чеченский лидер Рамзан Кадыров получил звезду Героя ДНР из рук главы республики Дениса Пушилина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии в Грозном.

"За заслуги перед Донецкой Народной Республикой и её народом, связанные с совершением геройского подвига во имя свободы и независимости, и процветания Донецкой Народной Республики, присвоить звание Героя Донецкой Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу", — было сказано во время вручения награды.

Пушилин подчеркнул, что в лице Кадырова благодарит весь чеченский народ за поддержку жителей Донбасса, а также военнослужащих региона, "которые самоотверженно, со всей любовью к Родине, из ненависти к нацизму освобождают русские земли". Кроме того, спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову вручён орден Дружбы ДНР.

Пасечник наградил маму и супругу Кадырова

Пасечник наградил маму и супругу Кадырова

Напомним, 4 октября глава ДНР Денис Пушилин, встречаясь с представителями Чечни в Донецке, сообщил о награждении чеченского лидера Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР. Также на встрече был зачитан указ главы Чечни о награждении Пушилина орденом Кадырова "за личные заслуги в деле сохранения мира, укрепление российской государственности, значительный вклад в развитие отношений" двух республик.

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ТАСС / Таисия Боршигова

Татьяна Миссуми

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