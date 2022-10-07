В Херсонской области исключили возможность прорыва украинской армии

Никаких прорывов противника в Херсонской области не предвидится: украинские войска намертво упёрлись в линию эшелонированной обороны. Об этом заявил РИА "Новости" в пятницу замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Они упёрлись в эшелонированную оборону. Всё стабильно. Никаких прорывов нет и не будет", — заверил он.