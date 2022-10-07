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Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 08:07

В Херсонской области исключили возможность прорыва украинской армии

Стремоусов: В Херсонской области ВСУ упёрлись в эшелонированную оборону

Никаких прорывов противника в Херсонской области не предвидится: украинские войска намертво упёрлись в линию эшелонированной обороны. Об этом заявил РИА "Новости" в пятницу замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Они упёрлись в эшелонированную оборону. Всё стабильно. Никаких прорывов нет и не будет", — заверил он.

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Напомним, что накануне вечером украинские войска нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по жилому дому в Херсоне. Пострадала четырнадцатилетняя девочка, которая получила осколочные ранения. А сегодня утром появилась ужасающая информация об убийстве украинскими войсками 16 мирных жителей в селе Великая Александровка. Таким образом, подтверждается информация о "карательных операциях нацистов", которые приходят и убивают мирных граждан только за то, что те разговаривают на русском языке.

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Алексей Берковиц
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