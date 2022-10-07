Лавров: РФ предостерегает США от дальнейшего вовлечения в конфликт на Украине

Вашингтон и его союзники хотят запугать международное сообщество, чтобы заставить его продолжать поддерживать Киев. Москва призывает США отказаться от дальнейшего вовлечения в качестве стороны конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая по видеосвязи на заседании комиссии "Единой России" в рамках международного межпартийного форума "Экологическая политика и устойчивое развитие".

"Мы вновь предостерегаем Соединённые Штаты и других спонсоров киевского режима от всё более глубокого вовлечения в ситуацию в качестве сторон конфликта. Что касается нас, то, как многократно разъяснялось, наша военная доктрина и основы государственной политики в области ядерного сдерживания остаются неизменными", — отметил министр.

По его словам, Вашингтон пытается извратить позицию России в отношении применения ядерного оружия, чтобы запугать мировое сообщество и заставить его "здравомыслящую часть следовать провальному курсу на безоглядную поддержку Киева во всех его авантюрах".