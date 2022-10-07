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7 октября, 08:00

Едва сдерживая слёзы: Мужчина рассказал, как в обстрелянном ВСУ автобусе погибли его жена и дочь

Житель Херсонской области при обстреле ВСУ потерял жену и дочь, работавших медсёстрами

Житель Херсонской области потерял двух близких людей в результате сегодняшнего обстрела ВСУ автобуса. С мужчиной поговорили журналисты газеты "Известия".

Житель Херсонской области потерял жену и дочь при обстреле ВСУ автобуса. Видео © Telegram / IZ.RU

Трагическая участь постигла его жену и дочь, которые работали медсёстрами. Едва сдерживая слёзы, мужчина рассказал, что они как раз направлялись на автобусе на работу, когда прилетел снаряд. Сам он в это время находился дома.

Украинские войска расстреляли 16 мирных граждан на севере Херсонской области

Украинские войска расстреляли 16 мирных граждан на севере Херсонской области

Лайф сообщал, что сегодня ВСУ обстреляли гражданский автобус в Херсонской области. Как рассказал журналистам представитель экстренных служб региона, удары наносились из американских РСЗО HIMARS. В ходе атаки погибло четыре мирных жителя. Позже число погибших увеличилось до пяти. Также пострадало пять мирных жителей.

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Telegram / IZ.RU

Николь Вербер
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