Едва сдерживая слёзы: Мужчина рассказал, как в обстрелянном ВСУ автобусе погибли его жена и дочь
Житель Херсонской области при обстреле ВСУ потерял жену и дочь, работавших медсёстрами
Житель Херсонской области потерял двух близких людей в результате сегодняшнего обстрела ВСУ автобуса. С мужчиной поговорили журналисты газеты "Известия".
Житель Херсонской области потерял жену и дочь при обстреле ВСУ автобуса. Видео © Telegram / IZ.RU
Трагическая участь постигла его жену и дочь, которые работали медсёстрами. Едва сдерживая слёзы, мужчина рассказал, что они как раз направлялись на автобусе на работу, когда прилетел снаряд. Сам он в это время находился дома.
Лайф сообщал, что сегодня ВСУ обстреляли гражданский автобус в Херсонской области. Как рассказал журналистам представитель экстренных служб региона, удары наносились из американских РСЗО HIMARS. В ходе атаки погибло четыре мирных жителя. Позже число погибших увеличилось до пяти. Также пострадало пять мирных жителей.
Telegram / IZ.RU