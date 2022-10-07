Число погибших при обстреле ВСУ автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти

Число погибших при обстреле ВСУ гражданского автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава региона.

"Сегодня, 7 октября 2022 года, в 7:00 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту. Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, пять человек погибли, пять пострадали", — сказано в сообщении.

Там добавили, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.