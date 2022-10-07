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7 октября, 06:03

Число погибших при обстреле ВСУ автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти

Число погибших при обстреле ВСУ гражданского автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава региона.

"Сегодня, 7 октября 2022 года, в 7:00 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту. Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, пять человек погибли, пять пострадали", — сказано в сообщении.

Там добавили, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Лайф сообщал, что сегодня ВСУ обстреляли гражданский автобус в Херсонской области. Как рассказал журналистам представитель экстренных служб региона, удары наносились из американских РСЗО HIMARS. В ходе атаки погибло четыре мирных жителя, трое получили ранения.

Украинские войска обстреляли ракетами жилой дом в Херсоне

Украинские войска обстреляли ракетами жилой дом в Херсоне

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ТАСС / Владимир Бондаренко

Оксана Попова
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