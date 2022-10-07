"У нас идиотов нет": Посол Разов назвал спекуляциями слухи о причастности РФ ко взрывам на СП
Посол Разов объяснил слухи о роли РФ в диверсии на СП "русофобской пропагандой"
Посол России в Италии Сергей Разов заявил о непричастности России к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Он назвал слухи спекуляцией, объяснив это влиянием "русофобской пропаганды".
"Сейчас идут эти спекуляции, что русские сами взорвали свой газопровод. Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов", — сказал Разов эфире итальянского телеканала Rai1.
Посол напомнил, что Москва на протяжении 50 лет поставляла газ в Европу, в том числе и в Италию, а также подчеркнул, что не понимает, в чём заключается проблема с российскими энергоресурсами.
"Мы были готовы дальше его поставлять. Но потом Италия и союзники решили избавиться от зависимости от российского газа. Это не наш выбор, это ваш", — заключил дипломат.
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. А Служба госбезопасности Швеции провела расследование на месте аварий в Балтийском море и пришла к выводу о серьёзном саботаже.
ТАСС / Zuma