"У нас идиотов нет": Посол Разов назвал спекуляциями слухи о причастности РФ ко взрывам на СП

Посол России в Италии Сергей Разов заявил о непричастности России к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Он назвал слухи спекуляцией, объяснив это влиянием "русофобской пропаганды".

"Сейчас идут эти спекуляции, что русские сами взорвали свой газопровод. Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов", — сказал Разов эфире итальянского телеканала Rai1.

Посол напомнил, что Москва на протяжении 50 лет поставляла газ в Европу, в том числе и в Италию, а также подчеркнул, что не понимает, в чём заключается проблема с российскими энергоресурсами.