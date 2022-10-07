Госдеп анонсировал ответ США на решение ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти
Блинкен: США рассматривают ответ на решение ОПЕК+ по добыче нефти
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает ответные меры на фоне решения ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти.
"Что касается дальнейших отношений [с Саудовской Аравией], мы рассматриваем ряд вариантов ответных действий. Мы тесно консультируемся с Конгрессом. Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, чем мы будем руководствоваться", — цитирует его ТАСС.
По словам Блинкена, это разочаровывающее и недальновидное решение, особенно учитывая условия, когда мировая экономика сталкивается с последствиями пандемии коронавируса и конфликта на Украине. Он добавил, что США делают всё, чтобы "обеспечить достаточное предложение для удовлетворения мирового спроса" в сфере энергетики.
"Мы всё время говорим, что предложение [на мировом рынке энергоносителей] должно соответствовать спросу. Мы чётко это понимаем и работаем над этим", — подчеркнул глава Госдепартамента США.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.
ТАСС / AP / Saul Loeb