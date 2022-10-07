Госдеп анонсировал ответ США на решение ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает ответные меры на фоне решения ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти.

"Что касается дальнейших отношений [с Саудовской Аравией], мы рассматриваем ряд вариантов ответных действий. Мы тесно консультируемся с Конгрессом. Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, чем мы будем руководствоваться", — цитирует его ТАСС.

По словам Блинкена, это разочаровывающее и недальновидное решение, особенно учитывая условия, когда мировая экономика сталкивается с последствиями пандемии коронавируса и конфликта на Украине. Он добавил, что США делают всё, чтобы "обеспечить достаточное предложение для удовлетворения мирового спроса" в сфере энергетики.