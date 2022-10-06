Реакция США на удар ОПЕК+ и как это отразится на интересах России Страны Персидского залива внесли серьёзный вклад в предстоящие выборы в США, доказав американскому избирателю бессилие Байдена, однако для России это решение несёт только плюсы. 6 октября, 15:19 Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман аль-Сауд (в центре) на пресс-конференции по итогам 33-й встречи министров стран ОПЕК+. Фото © ТАСС / ЕРА / CHRISTIAN BRUNA

На встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США убедить их этого не делать. Решение об этом снижении значительно нейтрализует санкционный удар Запада по России, считают эксперты. Арабский мир посмеялся над США, вызвав бурную реакцию администрации американского президента. Утрата контроля Вашингтона над основными экспортёрами нефти бьёт по западной экономике и одновременно оказывает помощь России. Именно поэтому в адрес монархий Персидского залива прозвучали обвинения в солидарности с Россией.

Дуэль Вашингтона и Эр-Рияда

ОПЕК+ солидаризовалась с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Ясно, что ОПЕК+ солидаризуется с Россией своим сегодняшним решением. Я ограничусь этим, — сказала Жан-Пьер на брифинге. — Мы рассматриваем это как ошибку.

Истерика Белого дома связана с тающим рейтингом Джо Байдена и всей Демпартии — чем выше цены на бензин, тем ближе к бездне демократы накануне выборов в Конгресс 8 ноября. Экономическая рецессия и так обещает нынешнему президенту США самое последнее место в истории страны в рейтинге популярности.

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Следом за обвинениями со стороны Белого дома последовала и реакция саудитов. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман, вспомнив о провокации Reuters, которое намекало на некий сговор с Россией, публично унизил журналиста агентства.

В ходе пресс-конференции после заседания ОПЕК+ он обвинил журналиста Reuters в распространении фейка о "сговоре России и Саудовской Аравии, направленном на повышение цены на нефть до 100$", отметив, что стоит "научиться уважению".

— Все ваши обвинения в сговоре с Россией пусты и не укладываются ни в какие рамки, научитесь уважать, и к вам будет соответствующее отношение. А пока что я не буду отвечать на ваши глупые вопросы, хотите — задавайте вопросы коллегам, — сказал министр энергетики. Эксперты считают, что это согласованная позиция, поскольку Абдель-Азиз бен Сальман является членом королевской семьи.

ОПЕК+ вбила не последний, но довольно крупный гвоздь в крышку гроба попыток США избежать энергокризиса, предотвратить который не помогли ни самое крупное опустошение запасов нефти из стратегических резервов самих США и их союзников, ни лишение маржи нефтепереработчиков в Штатах, ни фактическое банкротство держателей бензоколонок.

Сокращение добычи нефти приведёт к повышению цен на бензин и горюче-смазочные материалы и сильно ударит по Европе и США. По словам политолога Александра Роджерса, американцы рассчитывали привлечь на свою сторону часть электората перед выборами за счёт арабской нефти. Но это решение серьёзно повлияло на ситуацию на мировом энергорынке. Россия, как и обещала, не будет продавать дешевле, несмотря на введение потолка цен.

Венесуэльский кейс

У администрации президента Байдена нет вариантов стабилизировать топливный рынок накануне ноябрьских выборов и близкой зимы. Однако, как сообщает Wall Street Journal, США заключили сделку с Венесуэлой, которая даёт зелёный свет американскому нефтебизнесу на работу в этой стране. Речь идёт о компании Chevron. Якобы взамен глава Венесуэлы Николас Мадуро должен назначить выборы на 2024 год и начать диалог с оппозицией. Упоминается и разморозка части ЗВР Венесуэлы в банках США. До конфликта с Америкой эта страна добывала 3,2 миллиона баррелей в сутки.

Присоединится ли Венесуэла к действиям ОПЕК — пока вопрос. Но Мадуро прекрасно понимает, что после экономического удушения России США снова могут обрушиться на Каракас. За "мольбы" об увеличении продажи нефти к другим странам с критикой на действия Белого дома обрушился Дональд Трамп.

— То, что они делают, — это просто сумасшествие. Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было, — отметил Трамп.

Российские интересы

— Россия будет получать больше доходов от продажи нефти, как и с газом. Аналогично будет развиваться ситуация и у российской нефти — меньшие продажи по большей цене. Маржинальность этого направления в России только вырастет, — считает политолог Александр Роджерс.

Интересы Москвы и Эр-Рияда совпали на некоторое время. Но в случае если республиканцы смогут помириться с Саудовской Аравией, высокие цены на нефть будут снижены, и тогда ситуация для России несколько изменится.

Фото © Shutterstock Почему саудиты снизили добычу нефти? 0 Байден испортил отношения со странами Персидского залива Эр-Рияду не выгодно повышать добычу нефти Саудиты мстят демократам

Авторы Елена Стафеева