Посол куда подальше: Почему украинский дипломат, призывавший убивать русских, вернулся в Казахстан Политолог Алексей Мухин — о том, как украинский русофоб стал послом раздора между Москвой и Астаной и к чему это приведёт. 5 октября, 15:33 Пётр Врублевский. Обложка © youtube / ULYSMEDIA

Не зря говорят, что политический кризис — это время сведения счетов. Сегодняшний глобальный кризис в сфере безопасности выводит на верхние палубы политики многие старые обиды и позволяет, как кажется некоторым, безнаказанно отыгрываться, компенсируя их перед лицом и партнёров, и оппонентов.

Кто-то взрывает трубопроводы, кто-то заводит пассажирские рейсы в зону боевых действий, а кто-то имитирует отравление то предателей, то иноагентов с целью переложить вину с больной головы на здоровую.

С самого начала казались весьма сомнительными слова, сказанные послом Украины в Казахстане на улице, под камеру на телефоне: напомню, что человек, считающий себя дипломатом, по имени Пётр Врублевский тогда прямо призвал убивать русских. Выразился даже "изящнее": чтобы, дескать, нашим детям (его, то есть) не пришлось убивать детей (наших, русских, то есть).

Скандал произошёл изрядный, однако с течением времени Врублевский, на время то ли оставивший Казахстан, то ли скрывавшийся от публики, просто взял да и вернулся на прежнюю позицию, видимо, посчитав, что уже пересидел своё. Его тут же заметили на дипломатических мероприятиях на прежней должностной позиции.

Такая живая непосредственность вызвала законное возмущение российской стороны, и, естественно, не замедлила себя ждать и реакция: по дипломатическим каналам в Москве пообщались на эту тему с послом Казахстана в России. Однако, как стало известно, власти Казахстана отклонили российское требование выслать дипломата из-за недопустимости его высказываний. Более того, отказ сопровождался, как пишут в медиа, комментарием о неподобающем тоне в отношениях между "равными стратегическими партнёрами".

Вообще-то я думаю, что равные стратегические партнёры как раз мало внимания обращают на тон: они просто не доводят до того, чтобы были созданы предпосылки для его применения. В этом, считаю, и состоит суть стратегического партнёрства.

Ситуация же с Врублевским недопустима и бросает тень на репутацию всего дипломатического сообщества в целом. Недостойное поведение должностных лиц в полном соответствии с дипломатическими канонами требовало реакции: извинений, отзыва или, по крайней мере, урегулирования ситуации. В любом случае, страны стараются держать марку, иначе тень от такого недостойного поведения ложится на руководство, чьи верительные грамоты были направлены с нарушителем этикета.

Кстати, прецеденты были, и они стали возможными — вы удивитесь — по инициативе всё тех же украинских дипломатов: к примеру, в отношении посла Украины в Германии Андрея Мельника и его высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца или его начальства в лице Андрея Дещицы, попустившего открытое хамство в отношении германского руководства. В результате, напомню, Дещица свой министерский пост потерял, а вот Мельник буквально завис между отставкой и назначением.

Время идёт — нравы портятся. Украинская "шариковская" (да простят меня поклонники булгаковского "Собачьего сердца") дипломатия становится не то чтобы трендом, но не порицаема западными авторами прямо, что позволяет ей развиваться по восходящей.

"Кейс Врублевского" при этом имеет и ещё несколько неприятных последствий и сопровождающих эффектов. В частности, это должностное лицо сегодня чуть ли не преобладает в казахском информационном пространстве, имея популярность у казахов-русофобов, инициаторов так называемых языковых патрулей.

В приличном обществе за такое волокут в околоток, а реакция казахского общества и руководства, на взгляд извне, была подчёркнуто мягкой, а значит, поощрительной для этого уродливого явления.

В России, надо сказать, подобного рода активности вызывают практически мгновенную нейтрализацию и не поощряются гражданским обществом, а тем более — руководством страны. Эта практика уже устоялась и является повсеместной, за этим следят не только профильные ведомства, но и региональные власти в том числе.

Не хочется думать о плохом совершенно, но такая трогательная связь между Врублевским и его нынешней популярностью у казахских "чернорубашечников" навевает на размышления о том, не являются ли последние получателями средств от украинских структур вроде печально известного ЦИПсО? Вот бы проверить.

Подобные отношения ослабляют союзнические проекты, вероятно, этого и добиваются западные заказчики, у которых казахстанские чиновники идут на поводу... ну, или по команде.

Почему профессиональная вотчина главы Казахстана не сделала очевидных выводов? 0 МИД Казахстана не подотчётен главе страны У них свои игры Это делается намеренно Свой вариант в комментарии

Авторы Алексей Мухин