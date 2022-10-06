Почему Пентагон дал добро Киеву на удары по Крыму Что означает заявление военных США про удары по российской территории и почему ставка делается на полуостров. 26257 26257 Обложка © ТАСС / АР / Roman Koksarov

Война США с Россией на Украине увеличивает внутриполитические риски Вашингтона, отмечают эксперты. Пострадавшие от урагана "Иэн" не понимают, почему правительство со скрипом выделяет им копейки и продолжает спонсировать чужую страну, которая находится на расстоянии многих тысяч километров от Америки. При этом киевский кейс для Пентагона — это запланированное мероприятие, которое, вероятно, развивается по заложенному сценарию. Именно поэтому происходит изменение риторики США и военное ведомство заявляет о возможности ударов по Крыму, поставляя новые снаряды Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Если раньше Вашингтон утверждал, что военная поддержка Киеву нужна для защиты государства, то сейчас открыто говорится о помощи ВСУ для наступления на Россию.

Зампомощника министра обороны США Лаура Купер считает Киев способным атаковать "подавляющее большинство" российских целей, в том числе и в Крыму, при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS. Таким образом американская чиновница объяснила отсутствие более дальнобойных систем ATACMS, на поставке которых настаивает украинская сторона.

— По нашим оценкам, с помощью GMLRS, которые у них уже есть для HIMARS, они могут добивать до подавляющего большинства целей на поле боя, — сообщила Купер.

Требования Белого дома к ЕС скинуться на Украину оборачиваются постепенным саботажем со стороны европейцев. С учётом энергетического кризиса и ядерных угроз Брюссель пытается свернуть финансовую накачку Киева, которому для стабильности экономики требуется минимум пять миллиардов долларов, а получает он полтора миллиарда.

В США украинская повестка становится всё более непопулярной, говорит политолог-американист Малек Дудаков. Кандидаты на выборах в Конгресс требуют объяснений, почему не выделяются деньги на решение насущных проблем США вроде миграционного кризиса, но зато их спускают на Украину с неясным результатом. Сатирическое издание Babylon Bee предложило жителям Флориды, пострадавшим от урагана, ставить украинские флаги, чтобы Конгресс тут же выделил им помощь. Мол, иначе добиться поддержки федерального правительства не получится.

Фото © Twitter / Rblazeris

Такое заявление Купер, по мнению экспертов, означает, что Вашингтон дал добро Украине применять их вооружение по территории России. Напомним, Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) — семейство управляемых реактивных снарядов калибра 227 миллиметров. Его применяют в реактивных системах залпового огня M270 MLRS, M142 HIMARS. Снаряды GMLRS бывают двух моделей: М30 — для поражения незащищённых и легкобронированных целей в том случае, когда нет точных данных об их координатах; М31— для точного поражения неподвижных целей по предварительно разведанным координатам. Каждая модель имеет модификации. Боевая часть ракеты М30 кассетная, шрапнельного типа — у её модификаций и осколочно-фугасная — у ракеты М31. Радиус поражения осколочно-фугасной боеголовки составляет около 150 метров. Версия ER GMLRS, согласно испытаниям в марте 2021 года, имеет дальность 150 километров.

— С самого начала США поставляли Украине оружие для нанесения ударов по России. Есть последовательная реализация курса. США являются военно-политическим противником России, поэтому поставляют на Украину самые дальнобойные и смертоносные системы. Новые поставки будут масштабированы, за исключением ядерного оружия. Мы можем ожидать в арсенале украинской армии новейшие американские системы в самом ближайшем будущем, — комментирует военный эксперт Игорь Коротченко. — В военном конфликте нельзя победить, сражаясь в белых перчатках. Нужно наносить масштабно удары по всем объектам критической инфраструктуры Украины, лишая её света, газа, воды, нормальных условий. Таким образом, отсечь возможности экономики, чтобы исключить продолжение боевой деятельности.

По его словам, дальнейшее промедление с нанесением ударов по критической инфраструктуре Украины значительно ухудшит наше положение и сделает затруднительным достижение целей, поставленных 24 февраля этого года. Необходимо масштабировать удары по военной, транспортной и критической системе Украины. Именно так действует НАТО, чтобы эффективно завершить военную операцию.

Планы Вашингтона втянуть Россию в полномасштабную войну на Украине пока не были реализованы, и военным США приходится поднимать ставки. Обстрелы приграничных территорий РФ происходят давно, однако украинское руководство не скрывает свои мечты об ударах по целям в глубине России. Как поступали в США с иностранными чиновниками, угрожавшими Вашингтону терактами, мы помним по военным компаниям в Ираке, Ливии и других странах. Понятно, что рамки спецоперации на Украине не предусматривают пока таких действий. В ближайшее время на результаты СВО повлияет мобилизационный ресурс, однако в дальнейшем в случае продолжения уклонения Киева от мирных переговоров военный сценарий России может измениться не в лучшую для Украины сторону.

Фото © ТАСС / Гердо Владимир Изменится ли в ближайшие полгода формат СВО? 0 Нет, для этого нет оснований Да, необходимо пересматривать формат Планов таких нет Нужно дождаться результатов мобилизации

Авторы Елена Стафеева