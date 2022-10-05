Почему Зеленский узаконил решение отказаться от переговоров с Россией Что стоит за указом Зеленского и к чему это приведёт. 31949 31949 Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Западу не нужен мир, ставку на переговоры делает лишь часть его элит. Однако консенсус между Вашингтоном и Брюсселем — в продолжении боевых действий на украинском фронте. Тем самым Владимир Зеленский, законодательно закрепляя отказ от возможностей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, лишь выполняет свою роль, в которую неплохо вжился, и лишает как украинцев, так и россиян даже призрачных надежд на заморозку СВО.

Напомним: глава Незалежной своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, где согласно одному из пунктов объявляется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Дословно: "Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным".

Отказ от урегулирования конфликта на Украине

— Скорее всего, это личная инициатива Зеленского. Понятно, что реализовано решение не без санкции Запада. Сейчас позиция Вашингтона и Брюсселя заключается в намерении продолжать вести долгую кампанию на Украине для физического ослабления России, как это было заявлено ещё в апреле. Потому смысла договариваться в этих условиях с Украиной нет, — полагает политолог-американист Малек Дудаков. — Как мы знаем, недавно были утечки о том, что Зеленский намерен пойти на какие-то переговоры, которые Запад бы не признал. Поэтому он следует политике Запада, при этом пытается проявлять инициативу.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян считает, что такое решение выгодно для России. Сейчас от президента Путина требуют переговорного решения украинского вопроса, но сохранять киевский режим, не выполнив целей по демилитаризации Украины, — это лишь отсрочка войны на какое-то время.

— Зеленский говорит, что вести переговоры с Путиным он не будет, и фиксирует это в виде решения СНБО, а значит, теперь российский президент может официально развести руками и сказать: "Я пытался, но Киев не согласен". Следовательно, вопрос мы будем решать только военным образом, — считает Мирзаян.

Зеленский и переговоры с Россией

Ряд политологов отмечает, что Зеленский вжился в свою роль и не хочет из неё выходить, а поводом для таких действий стало давление, которое оказывает Европа на главу Незалежной. И ответом Запада якобы станет решение проблемы — замена киевской власти.

— Указ главы Украины — жест в ответ на довольно серьёзное давление Запада в целом. Его цель — склонить Зеленского к переговорному процессу и зафиксировать статус-кво, то есть заморозить боевые действия, прекратить войну, — полагает политолог Алексей Мартынов. — Запад устал от так называемой помощи Украине, явно не рассчитывая на такой длительный период. Им нужна объективная передышка — от года до трёх лет. По крайней мере, до выборов в США. Там они и хотели бы разыграть кейс Украины, использовав его как бонус для кандидата, на которого делают ставку, что остановит войну.

Мартынов поясняет, что активные отголоски этого давления появляются в соцсетях. Например, вчерашний твит Илона Маска, который не просто так предложил вариант, как урегулировать ситуацию на Украине. По его мнению, это звенья одной цепи.

— Когда Зеленский в ответ на подобное давление вводит некие законодательные преграды для того, чтобы остановить войну, начав переговоры, то он становится проблемой для своих западных кураторов. А они обычно вопросы решают радикальным путем. Нет человека — нет проблемы, — полагает Мартынов.

Западные политики не раз признавались, что целью эскалации конфликта на Украине является ослабление России и подготовка к госперевороту. Институализируя отказ от урегулирования конфликта, Зеленский по команде Запада всего лишь даёт сигнал определённым группам общества, что с нашим президентом он договор не подпишет. Ну а у России остаётся лишь военный сценарий для решения украинского кризиса и обеспечения безопасности внутри страны и на собственных границах.

Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency Зеленский боится оступиться или вошёл в роль? 0 Зеленский действует в рамках приказов из Вашингтона Разговоры о саботаже США — миф Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева