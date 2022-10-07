Стала известна причина попытки двух россиян сбежать на Аляску

Два жителя Чукотки, которых задержали на Аляске при попытке перейти границу США, отправились туда не с целью уйти от частичной мобилизации. Они хотели избежать ответственности за нарушение закона на родине. Об этом сообщил источник РИА "Новости", знакомый с ситуацией.

"Убежали они не от призыва, а по другой причине: чтобы уйти от ответственности за определённые действия на территории РФ, — решили скрыться", — приводит агентство его слова.

Он подчеркнул, что попытка этих двух россиян переправиться в США на лодке была намеренной. Мужчины 1971 и 1978 года рождения. Один из них — под следствием по делу о хранении наркотиков. У обоих — финансовые проблемы, которые они рассчитывали решить в США. В категорию подлежащих мобилизации они не входят.