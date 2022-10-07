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7 октября, 05:03

Стала известна причина попытки двух россиян сбежать на Аляску

РИА "Новости": Двое россиян сбежали на Аляску, чтобы уйти от ответственности

Два жителя Чукотки, которых задержали на Аляске при попытке перейти границу США, отправились туда не с целью уйти от частичной мобилизации. Они хотели избежать ответственности за нарушение закона на родине. Об этом сообщил источник РИА "Новости", знакомый с ситуацией.

"Убежали они не от призыва, а по другой причине: чтобы уйти от ответственности за определённые действия на территории РФ, — решили скрыться", — приводит агентство его слова.

Он подчеркнул, что попытка этих двух россиян переправиться в США на лодке была намеренной. Мужчины 1971 и 1978 года рождения. Один из них — под следствием по делу о хранении наркотиков. У обоих — финансовые проблемы, которые они рассчитывали решить в США. В категорию подлежащих мобилизации они не входят.

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Напомним, накануне стало известно, что власти США задержали двоих россиян, которые, прибыв с Чукотки, пытались на лодке попасть на территорию Штатов через остров Святого Лаврентия.

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Андрей Григорьев
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