Вынесен приговор совладельцу "Зимней вишни"

Бывший генеральный директор торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский получил восемь лет колонии за взятку главе местного Госстройнадзора. Такой вердикт вынес Центральный районный суд Кемерова. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

"Признать виновным, <…> назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 миллион рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — зачитал судья вердикт на заседании.

В ходе заседания он заявлял, что признаёт ошибки, допущенные в момент первоначального оформления документации для подготовки ввода ТЦ в эксплуатацию. По словам Вишневского, в последний раз он имел дело с "Зимней вишней" в 2016 году, за два года до пожара.