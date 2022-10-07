Вынесен приговор совладельцу "Зимней вишни"
Экс-гендиректор "Зимней вишни" Вишневский получил восемь лет колонии
Вячеслав Вишневский. Фото © ТАСС \ Максим Киселев
Бывший генеральный директор торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский получил восемь лет колонии за взятку главе местного госстройназора. Такой вердикт вынес Центральный районный суд Кемерова. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
"Признать виновным, <…> назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — приводит Тасс слова судьи на заседании.
Таким образом, суд счёл доказанным, что Вишневский давал взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции здания торгово-развлекательного центра с нарушениями.
В ходе заседания он заявлял, что признаёт ошибки, допущенные в момент первоначального оформления документации для подготовки ввода ТЦ в эксплуатацию. По словам Вишневского, в последний раз он имел дело с "Зимней вишней" в 2016 году, за два года до пожара.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам.