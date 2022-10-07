"Не хватало только куста": Байден повторил манёвр Гомера Симпсона
Байден стал объектом насмешек, уйдя от ответа на вопрос о решении ОПЕК+
Президент США Джо Байден вновь рассмешил интернет-пользователей. На этот раз поводом послужило его интервью на лужайке около Белого дома. Там его спросили о реакции на решение ОПЕК+ по поводу сокращения добычи нефти.
Услышав вопрос, Байден начал пятиться, загадочно улыбаясь. Через несколько шагов он помахал рукой журналистам, затем развернулся и направился к вертолёту. Пользователи усмотрели в этом широко известный манёвр мультипликационного персонажа Гомера Симпсона. Его метод, пятясь, скрываться в кустах давно стал мемом.
"Медленно пятится, как в меме с Гомером Симпсоном. Не хватало только куста, в котором он спрячется", — написал пользователь David Ross.
Подписчик под ником Discover тоже не понял, почему Байден так скрылся. Не смог удержаться от смеха и пользователь K. А вот комментатору под ником alsatful, похоже, вовсе не до смеха. Он заявил, что вся администрация Байдена оказалась сплошным разочарованием.
Похоже, смеяться над Байденом стало своеобразной традицией. Напомним, что в начале июня в Сети появилось видео с очередным конфузом президента США. Тогда американский лидер упал с велосипеда, катаясь возле своего загородного дома в Рехобот-Бич (штат Делавэр). А позже Байден вновь повеселил американцев, прокатившись на велосипеде по побережью в Южной Каролине. Тогда поводом для насмешек стала реакция американского лидера на собравшихся журналистов. Когда пресса попыталась задать ему несколько вопросов, он беспечно проехал мимо.
Коллаж / Life @ Youtube / GOP War Room @ Youtube / Мемотека