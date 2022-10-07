"Не хватало только куста": Байден повторил манёвр Гомера Симпсона

Президент США Джо Байден вновь рассмешил интернет-пользователей. На этот раз поводом послужило его интервью на лужайке около Белого дома. Там его спросили о реакции на решение ОПЕК+ по поводу сокращения добычи нефти.

Услышав вопрос, Байден начал пятиться, загадочно улыбаясь. Через несколько шагов он помахал рукой журналистам, затем развернулся и направился к вертолёту. Пользователи усмотрели в этом широко известный манёвр мультипликационного персонажа Гомера Симпсона. Его метод, пятясь, скрываться в кустах давно стал мемом.

"Медленно пятится, как в меме с Гомером Симпсоном. Не хватало только куста, в котором он спрячется", — написал пользователь David Ross.

Подписчик под ником Discover тоже не понял, почему Байден так скрылся. Не смог удержаться от смеха и пользователь K. А вот комментатору под ником alsatful, похоже, вовсе не до смеха. Он заявил, что вся администрация Байдена оказалась сплошным разочарованием.