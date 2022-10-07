В Германии усомнились в победных перспективах Украины

Страны Запада уже не раз нарушали свои обещания и допускали внешнеполитические просчёты. Поэтому перспектива победы Украины совсем не очевидна. Об этом немецкий журналист Габор Штайнгарт заявил в статье для Focus Online.

"Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждёт капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков", — написал он.

По мнению обозревателя, всем пора задуматься о создании нового европейского мира — и там должны учитываться интересы России. Штайнгарт напомнил, что она давний и выгодный экономический партнёр Германии, сосед. Последнее особо отличает для ФРГ Россию от США, и географию нельзя игнорировать.