НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 03:41

В Германии усомнились в победных перспективах Украины

Focus: Западу свойственны просчёты и поражения во время интервенций

Страны Запада уже не раз нарушали свои обещания и допускали внешнеполитические просчёты. Поэтому перспектива победы Украины совсем не очевидна. Об этом немецкий журналист Габор Штайнгарт заявил в статье для Focus Online.

"Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждёт капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков", — написал он.

По мнению обозревателя, всем пора задуматься о создании нового европейского мира — и там должны учитываться интересы России. Штайнгарт напомнил, что она давний и выгодный экономический партнёр Германии, сосед. Последнее особо отличает для ФРГ Россию от США, и географию нельзя игнорировать.

Меркель призвала относиться серьёзно к России

Меркель призвала относиться серьёзно к России

Ранее Лайф писал, что Меркель тоже призвала работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности вместе с Россией, хотя сегодня это и звучит нереалистично. Об этом политик заявила в ходе выступления в городе Госларе.

Обложка ©

Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров