Каждый четвёртый регион России выполнил план по мобилизации
Согласно заявлениям местных властей, уже 22 региона России объявили о выполнении плана по частичной мобилизации. Кампания по призыву близится к завершению. Остальные субъекты РФ также сообщают о скором завершении необходимых мероприятий.
На финальном этапе кампания по призыву на СВО находится на Камчатке, в Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе, Кировской области, Ярославской, Владимирской областях. Между тем, пишет ТАСС, приходит информация и о том, что кое-где данные о точном количестве призванных и ходе мобилизационных мероприятий поданы неверно.
Так, о завершении мобилизации объявили власти Забайкальского края и Бурятии. В Сибири мероприятия по призыву закончились в Новосибирской области и Хакасии, также о завершении этапа мобилизации отчитался Алтайский край, на Урале — Ханты-Мансийский автономный округ. В европейской части России об этом сообщили власти Тамбовской, Калининградской, Брянской, Архангельской, Волгоградской, Ульяновской областей, Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Карелии, Крыма, Кабардино-Балкарии, а также Ставропольского и Пермского краёв.
Ранее Лайф сообщал, что 3 октября список выполнивших план пополнился Ростовской областью, а также Курганской областью, где приостановили отправку мобилизованных граждан из-за наплыва добровольцев. Напомним, что одним из первых выполнил план по частичной мобилизации Крым, где повестку в том числе получил сын главы региона Сергея Аксёнова.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков