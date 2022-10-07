Каждый четвёртый регион России выполнил план по мобилизации

Согласно заявлениям местных властей, уже 22 региона России объявили о выполнении плана по частичной мобилизации. Кампания по призыву близится к завершению. Остальные субъекты РФ также сообщают о скором завершении необходимых мероприятий.

На финальном этапе кампания по призыву на СВО находится на Камчатке, в Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе, Кировской области, Ярославской, Владимирской областях. Между тем, пишет ТАСС, приходит информация и о том, что кое-где данные о точном количестве призванных и ходе мобилизационных мероприятий поданы неверно.