"Слушает" космос: На спутнике Юпитера нашли огромное "ухо"

Спутник снял фото поверхности Европы с чем-то, напоминающим гигантское ухо. Речь идёт не о части территории Земли, а об одном из спутников Юпитера. Благодаря высокой детализации фотографии можно разглядеть особенности сильно раздробленной ледяной коры.

Как отмечает Phys.org, площадь, которую покрывает изображение, составляет около 150-200 квадратных километров. Вся она имеет много тонких бороздок и двойных гребней.

Если присмотреться к правому верхнему углу фото, а также взглянуть правее и ниже центра, можно обнаружить тёмные пятна. Они могут свидетельствовать о чём-то, что извергается снизу на поверхность.

Участок, который похож на ухо и расположен чуть правее центра фото, достигает длины 67 км и ширины 37 км. Белые точки на фото — это сигнатуры проникающих высокоэнергетических частиц, возникающих из-за мощной радиационной среды вокруг спутника. Снимок был сделан с помощью зонда NASA "Юнона", пролетевшего примерно в 412 км над спутником.