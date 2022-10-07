В Курской области продлён жёлтый уровень опасности

В Курской области действие повышенного жёлтого уровня террористической опасности вновь продлено, на этот раз до 22 октября. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Уважаемые куряне! В Курской области действие жёлтого уровня террористической опасности продлеваем с 7 октября на 15 суток до 22 октября", — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей быть бдительными. Сообщать по номеру 112 об обнаружении подозрительных людей, предметов, беспилотников.