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7 октября, 04:03

В Курской области продлён жёлтый уровень опасности

Старовойт: В Курской области жёлтый уровень опасности продлён до 22 октября

В Курской области действие повышенного жёлтого уровня террористической опасности вновь продлено, на этот раз до 22 октября. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Уважаемые куряне! В Курской области действие жёлтого уровня террористической опасности продлеваем с 7 октября на 15 суток до 22 октября", — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей быть бдительными. Сообщать по номеру 112 об обнаружении подозрительных людей, предметов, беспилотников.

У жителя Курской области не выдержало сердце во время обстрела с Украины

У жителя Курской области не выдержало сердце во время обстрела с Украины

Лайф рассказывал, что ранее украинские войска также вновь обстреляли приграничное село Гордеевка в Курской области. Снаряды упали в огородах местных жителей, было повреждено несколько домов.

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Telegram / gubernator_46

Андрей Григорьев

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