В Курской области продлён жёлтый уровень опасности
Старовойт: В Курской области жёлтый уровень опасности продлён до 22 октября
В Курской области действие повышенного жёлтого уровня террористической опасности вновь продлено, на этот раз до 22 октября. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Уважаемые куряне! В Курской области действие жёлтого уровня террористической опасности продлеваем с 7 октября на 15 суток до 22 октября", — написал он в своём Telegram-канале.
Глава региона призвал жителей быть бдительными. Сообщать по номеру 112 об обнаружении подозрительных людей, предметов, беспилотников.
Лайф рассказывал, что ранее украинские войска также вновь обстреляли приграничное село Гордеевка в Курской области. Снаряды упали в огородах местных жителей, было повреждено несколько домов.
Telegram / gubernator_46