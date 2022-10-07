Девять стран – членов ОАГ отказались поддержать резолюцию с осуждением России

Девять стран, в том числе Аргентина, Бразилия, Боливия и Мексика, отказались осуждать действия России на Украине. Представители этих государств не подписали совместное заявление Организации американских государств (ОАГ). На 52-й Генеральной ассамблее ОАГ, которая проходит в Перу, представил этот документ министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро.

Подписали его в том числе Канада, Колумбия, Перу, США и Чили. Они выразили поддержку Украине и призвали Россию начать переговоры. Эти государства не признают результаты референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Кроме стран с крупнейшей экономикой в Южной Америке отказались подписать документ ОАГ Гондурас, Доминика и Сальвадор.