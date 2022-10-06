Четыре новых региона включены в перечень субъектов в Конституции России
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области официально включены в перечень субъектов РФ — их внесли в Конституцию России, новая редакция которой опубликована на портале правовой информации.
Изменения внесены в статью 65 третьей главы Конституции РФ "Федеративное устройство". Названия новых регионов приводятся в соответствии с законами о вхождении этих территорий в состав России — Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область.
Напомним, ранее и Госдума, и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов. А 5 октября документы подписал президент России Владимир Путин.
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