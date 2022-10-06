Байден разочарован решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Президент США Джо Байден признался, что разочарован решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По словам американского лидера, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.

"Разочарование, — заявил Байден журналистам перед вылетом в штат Нью-Йорк. — Мы рассматриваем альтернативы. Мы ещё не приняли решение".

Реакция США на удар ОПЕК+ и как это отразится на интересах России

Напомним, накануне на встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года.