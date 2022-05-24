МЧС России обжаловало приговор пожарным Генину и Бурсину по делу "Зимней вишни"
В ведомстве считают, что спасатели повели себя правильно при тушении торгового центра. Они намерены доказывать и отстаивать невиновность сотрудников.
МЧС России сочло необоснованным и незаконным решение суда по делу пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, которые были приговорены к лишению свободы за халатность при тушении ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. В связи с этим ведомство направило в суд апелляционную жалобу, сообщил статс-секретарь – замглавы МЧС РФ Алексей Серко во время прямой линии с сотрудниками.
По закону руководство ведомства не может комментировать решение суда, однако оно ожидало другого приговора, добавил Серко. Он подчеркнул, что МЧС будет отстаивать невиновность Генина и Бурсина. Врио главы ведомства Александр Чуприян тоже не согласен с решением суда. По его мнению, пожарные повели себя правильно при тушении торгового центра.
"Генина осудили за то, что он не пошёл со своим звеном по тому направлению, которое показывал один из родителей. А начальник караула [Бурсин] принял решение довериться работнику охраны этого предприятия. Я сам был начальником караула, я бы поступил точно так же, как поступил Генин", — сказал Чуприян.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Суд вынес приговоры экс-гендиректору компании — собственника центра Юлии Богдановой (14 лет), гендиректору основного арендатора "Зимней вишни" Надежде Судденок (13,5 года), техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву (11 лет). Участвовавших в тушении "Зимней вишни" пожарных приговорили к пяти и шести годам колонии.
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