МЧС России обжаловало приговор пожарным Генину и Бурсину по делу "Зимней вишни"

В ведомстве считают, что спасатели повели себя правильно при тушении торгового центра. Они намерены доказывать и отстаивать невиновность сотрудников.

МЧС России сочло необоснованным и незаконным решение суда по делу пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, которые были приговорены к лишению свободы за халатность при тушении ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. В связи с этим ведомство направило в суд апелляционную жалобу, сообщил статс-секретарь – замглавы МЧС РФ Алексей Серко во время прямой линии с сотрудниками.

По закону руководство ведомства не может комментировать решение суда, однако оно ожидало другого приговора, добавил Серко. Он подчеркнул, что МЧС будет отстаивать невиновность Генина и Бурсина. Врио главы ведомства Александр Чуприян тоже не согласен с решением суда. По его мнению, пожарные повели себя правильно при тушении торгового центра.