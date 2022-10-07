Полиция переборщила со слезоточивым газом и случайно разогнала матч

В аргентинском городе Ла-Плате более сотни человек пострадало во время беспорядков, вспыхнувших у стадиона, на котором шёл матч между командами "Боко Хуниорс" и "Химнасия и Эсгрима". Об этом сообщает телеканал "Тодо нотисиас".

Слезоточивый газ окутал игровое поле во время матча в Аргентине. Видео @ tntsports.com.ar

Причиной массовых недовольств стала продажа большего количество билетов, чем было мест на арене. В итоге болельщики, которым не хватило кресел, попытались прорваться через ограждения. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Однако что-то пошло не по плану и он проник на стадион, на котором уже вовсю шла игра. Судье пришлось остановить матч, а зрителям — покинуть трибуны. Команды успели отыграть всего девять минут. Не обошлось без жертв — у одного из посетителей случился инфаркт.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить о смерти одного человека из-за проблем с сердцем", — рассказал министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни.

Он отметил, что среди полицейских тоже были пострадавшие — пять человек. Вскоре ситуация у стадиона нормализовалась, однако матч решили пока не доигрывать.