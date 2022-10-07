НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 05:16

ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по автобусу в Херсонской области, погибло четыре человека

<p>ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по автобусу в Херсонской области. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/chp_donetsk_vz/33151" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ЧП Донецк Z</a></p>

ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по автобусу в Херсонской области. Обложка © t.me / ЧП Донецк Z

Вооружённые силы Украины обстреляли гражданский автобус в Херсонской области. Как сообщил журналистам представитель экстренных служб региона, удары наносились из американских РСЗО HIMARS. В ходе атаки погибло четыре мирных жителя, трое получили ранения.

"В 7:05 ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты HIMARS. В результате обстрела [ракеты] попали в гражданский автобус. Четыре мирных жителя погибли, трое получили тяжёлые ранения. Количество жертв предварительное, продолжаются работы по эвакуации", — сообщил он.

У жителя Курской области не выдержало сердце во время обстрела с Украины

У жителя Курской области не выдержало сердце во время обстрела с Украины

Также Лайф сообщал, что вчера украинские войска нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по жилому дому в Херсоне. Позднее появлялась информация об обстреле в районе Антоновского моста, в воздухе было сбито пять ракет.

Оксана Попова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров