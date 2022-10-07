ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по автобусу в Херсонской области, погибло четыре человека

Вооружённые силы Украины обстреляли гражданский автобус в Херсонской области. Как сообщил журналистам представитель экстренных служб региона, удары наносились из американских РСЗО HIMARS. В ходе атаки погибло четыре мирных жителя, трое получили ранения.

"В 7:05 ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты HIMARS. В результате обстрела [ракеты] попали в гражданский автобус. Четыре мирных жителя погибли, трое получили тяжёлые ранения. Количество жертв предварительное, продолжаются работы по эвакуации", — сообщил он.