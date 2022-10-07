Экс-футболист молодёжки "Уфы" Белозёров оштрафован на 400 тысяч за покупку военного билета

В Ленинском районном суде Уфы вынесли приговор экс-футболисту молодёжного состава футбольного клуба "Уфа" Дмитрию Белозёрову по делу о покупке военного билета. Ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Кадры из зала суда есть в распоряжении Лайфа.

Экс-футболист молодёжки "Уфы" Дмитрий Белозёров получил штраф за попытку купить военный билет. Видео © LIFE

Государственный обвинитель просил суд оштрафовать спортсмена на 2,6 миллиона рублей за покупку военного билета. Документ спортсмен приобрёл за 175 тысяч. Его адвокат просила суд при назначении наказания уменьшить сумму штрафа, так как подсудимый — студент и не имеет постоянного заработка. Сам Белозёров в последнем слове раскаялся, вину свою признал полностью.