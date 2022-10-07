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Опубликовано 7 октября 2022, 05:22
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Видео подготовки мобилизованных танкистов

Минобороны РФ показало, как готовят танковые экипажи из мобилизованных

В Калининградской области на полигонах Балтийского флота готовят танковые экипажи из числа подпавших под частичную мобилизацию. Минобороны показало на видео, как это происходит.

В Калининградской области мобилизованных готовят на полигонах Балтийского флота. Видео @ Telegram / Минобороны России

В оборонном ведомстве пояснили, что мобилизованные в том числе восстанавливают свои навыки по вождению боевых машин. На пересечённой местности экипажи преодолевают естественные и искусственные препятствия: косогоры, спуски, подъёмы, колейные мосты и противотанковые рвы.

"В течение пяти минут сели, сделали — и всё. В навыки вошло", — рассказал механик-водитель Николай.

Куда могут отправить мобилизованных
Куда могут отправить мобилизованных

Ранее Лайф писал, что на формирование новых частей из подпавших под частичную мобилизацию уйдёт два месяца.

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Telegram / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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