Видео подготовки мобилизованных танкистов
Минобороны РФ показало, как готовят танковые экипажи из мобилизованных
В Калининградской области на полигонах Балтийского флота готовят танковые экипажи из числа подпавших под частичную мобилизацию. Минобороны показало на видео, как это происходит.
В Калининградской области мобилизованных готовят на полигонах Балтийского флота. Видео @ Telegram / Минобороны России
В оборонном ведомстве пояснили, что мобилизованные в том числе восстанавливают свои навыки по вождению боевых машин. На пересечённой местности экипажи преодолевают естественные и искусственные препятствия: косогоры, спуски, подъёмы, колейные мосты и противотанковые рвы.
"В течение пяти минут сели, сделали — и всё. В навыки вошло", — рассказал механик-водитель Николай.
Ранее Лайф писал, что на формирование новых частей из подпавших под частичную мобилизацию уйдёт два месяца.
Telegram / Минобороны России