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Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 07:44
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В ДНР освобождены Отрадовка и Весёлая Долина

Российские военные в результате наступательных действий освободили населённые пункты Отрадовка и Весёлая Долина в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Весёлую Долину и Зайцево", — говорится в сообщении.

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При этом об освобождении Зайцево ещё накануне сообщило Минобороны РФ. В ходе наступления было уничтожено более 120 солдат украинских 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад, ликвидированы три боевые машины пехоты.

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ТАСС/Таисия Воронцова

Александра Вишнякова
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