В ДНР освобождены Отрадовка и Весёлая Долина

Российские военные в результате наступательных действий освободили населённые пункты Отрадовка и Весёлая Долина в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Весёлую Долину и Зайцево", — говорится в сообщении.