В ДНР освобождены Отрадовка и Весёлая Долина
Российские военные в результате наступательных действий освободили населённые пункты Отрадовка и Весёлая Долина в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Весёлую Долину и Зайцево", — говорится в сообщении.
При этом об освобождении Зайцево ещё накануне сообщило Минобороны РФ. В ходе наступления было уничтожено более 120 солдат украинских 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад, ликвидированы три боевые машины пехоты.
ТАСС/Таисия Воронцова