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Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 07:41

Лавров обвинил киевский режим в создании рисков применения оружия массового поражения

Киевский режим создаёт риски, связанные с применением оружия массового уничтожения. Об этом заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании комиссии "Единой России" в рамках международного межпартийного форума "Экологическая политика и устойчивое развитие". Напомним, что сам Лавров возглавляет партийную комиссию единороссов по международному сотрудничеству.

"Говоря об экологической безопасности, мы, безусловно, не можем обойти молчанием те дискуссии, которые в последнее время постоянно нарастают, на тему возможного применения ядерного оружия, особенно на безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового уничтожения", подчеркнул министр.

Лавров: Официальные лица Украины уже не стесняются своей неонацистской сущности
Лавров: Официальные лица Украины уже не стесняются своей неонацистской сущности

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе страны Запада по схеме Гитлера перед нападением на СССР. Вместе с тем министр указал на разницу между Москвой и Вашингтоном: мы реагируем не на выдуманные угрозы, а только на реальные.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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