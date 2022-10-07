Киевский режим создаёт риски, связанные с применением оружия массового уничтожения. Об этом заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании комиссии "Единой России" в рамках международного межпартийного форума "Экологическая политика и устойчивое развитие". Напомним, что сам Лавров возглавляет партийную комиссию единороссов по международному сотрудничеству.

"Говоря об экологической безопасности, мы, безусловно, не можем обойти молчанием те дискуссии, которые в последнее время постоянно нарастают, на тему возможного применения ядерного оружия, особенно на безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового уничтожения", — подчеркнул министр.