Родственница хабаровского военкома объяснила его "загадочные перемещения" между регионами
Родственница уволенного хабаровского военкома заявила, что он работает на прежней должности
Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко. Обложка © Официальный сайт Правительства Хабаровского края
Уволенный военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко, который ранее получил аналогичное назначение в Магаданской области, был восстановлен в прежней должности. Как рассказала телеграм-каналу SHOT близкая родственница офицера, он до сих пор считается военкомом края и в Магадан его никто не отсылал.
"Его никто не снимал, он до сих пор считается комиссаром Хабаровского края. За неправильную юридическую формулировку зацепились и человека загнобили. Его экстренно перевели в Хабаровск, чтобы устранить аховую ситуацию: там всё было в ужасном состоянии", — рассказала она и добавила, что Лайко "в армии с 13 лет", поскольку он выпускник Уссурийского суворовского училища.
По её словам, Лайко не проработал на должности краевого военкома даже месяц, но его успели "обвинить во всех грехах". Она подчеркнула, что мужчина "к своему званию и должности шёл всю жизнь и все его знают как порядочного офицера".
Лайф сообщал, что губернатор региона Михаил Дегтярёв отстранил от должности военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко. Глава региона заявил, что из нескольких тысяч мобилизованных половина была отправлена домой, так как эти люди не соответствовали критериям отбора. Позднее появилась информация, что Лайко назначили на аналогичную должность в Магаданской области.