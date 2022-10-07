Родственница хабаровского военкома объяснила его "загадочные перемещения" между регионами

Уволенный военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко, который ранее получил аналогичное назначение в Магаданской области, был восстановлен в прежней должности. Как рассказала телеграм-каналу SHOT близкая родственница офицера, он до сих пор считается военкомом края и в Магадан его никто не отсылал.

"Его никто не снимал, он до сих пор считается комиссаром Хабаровского края. За неправильную юридическую формулировку зацепились и человека загнобили. Его экстренно перевели в Хабаровск, чтобы устранить аховую ситуацию: там всё было в ужасном состоянии", — рассказала она и добавила, что Лайко "в армии с 13 лет", поскольку он выпускник Уссурийского суворовского училища.

По её словам, Лайко не проработал на должности краевого военкома даже месяц, но его успели "обвинить во всех грехах". Она подчеркнула, что мужчина "к своему званию и должности шёл всю жизнь и все его знают как порядочного офицера".