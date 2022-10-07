В Запорожье заявили о подготовке ВСУ к десантной операции под Энергодаром

"Украинские войска старательно обстреливают береговую линию вблизи Энергодара и пригорода, что лишний раз говорит о том, что они готовятся к высадке десанта. Пристреливаются по конкретным площадям, потому что на прибрежной зоне надо будет высаживаться. Понятно, что если у них по квадратам всё будет пристреляно, то можно будет защищать боевиков в случае высадки десанта", — сказал он.