В Запорожье заявили о подготовке ВСУ к десантной операции под Энергодаром
Рогов: ВСУ обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к десантной операции
Вооружённые силы Украины массированными обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к проведению десантной операции. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире телеканала "Соловьёв Live".
"Украинские войска старательно обстреливают береговую линию вблизи Энергодара и пригорода, что лишний раз говорит о том, что они готовятся к высадке десанта. Пристреливаются по конкретным площадям, потому что на прибрежной зоне надо будет высаживаться. Понятно, что если у них по квадратам всё будет пристреляно, то можно будет защищать боевиков в случае высадки десанта", — сказал он.
За последнее время интенсивность обстрелов Энергодара увеличилась в разы, подчеркнул Рогов. По его словам, власти города регулярно фиксируют прилёты.
Лайф сообщал, что вчера бойцы ВСУ начали вести артиллерийский обстрел береговой линии вблизи Энергодара. Было зафиксировано уже свыше 20 прилётов в районы городской промзоны и Запорожской теплоэлектростанции.
ТАСС / Сергей Мальгавко