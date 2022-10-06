Запорожская ТЭС вновь оказалась под огнём ВСУ
Рогов: Свыше 20 снарядов ВСУ прилетело в район Запорожской ТЭС и промзоны
Бойцы ВСУ ведут артиллерийский обстрел береговой линии вблизи Энергодара. На данный момент зафиксировано уже свыше 20 прилётов в районы городской промзоны и Запорожской теплоэлектростанции. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Стрельба ведётся с противоположной стороны Днепра, предварительно, — из американских 155-мм гаубиц M777", — написал он в телеграм-канале.
Рогов также добавил, что в настоящее время сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе пока уточняется.
Ранее Лайф приводил рассказ очевидцев, как ВСУ расстреливали мирную колонну в Запорожье. Атака на граждан была осуществлена с целью помешать людям выехать на освобождённые территории и принять участие в референдуме.
ТАСС / Сергей Мальгавко