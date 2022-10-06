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Опубликовано 6 октября 2022, 16:11

Запорожская ТЭС вновь оказалась под огнём ВСУ

Рогов: Свыше 20 снарядов ВСУ прилетело в район Запорожской ТЭС и промзоны

Бойцы ВСУ ведут артиллерийский обстрел береговой линии вблизи Энергодара. На данный момент зафиксировано уже свыше 20 прилётов в районы городской промзоны и Запорожской теплоэлектростанции. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Стрельба ведётся с противоположной стороны Днепра, предварительно, — из американских 155-мм гаубиц M777", — написал он в телеграм-канале.

Рогов также добавил, что в настоящее время сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе пока уточняется.

ВСУ перебросили к Запорожью большие силы
ВСУ перебросили к Запорожью большие силы

Ранее Лайф приводил рассказ очевидцев, как ВСУ расстреливали мирную колонну в Запорожье. Атака на граждан была осуществлена с целью помешать людям выехать на освобождённые территории и принять участие в референдуме.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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