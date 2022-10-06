Судимость отказались считать основанием для освобождения от мобилизации

Снятая, как и погашенная судимость не является основанием для освобождения от призыва по частичной мобилизации. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф". На вопрос, могут ли призвать гражданина, если в его военном билете есть отметка "осуждён", на портале ответили положительно.