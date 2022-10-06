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6 октября, 16:02

Судимость отказались считать основанием для освобождения от мобилизации

"Объясняем.рф": Снятая или погашенная судимость не является основанием для освобождения от мобилизации

Снятая, как и погашенная судимость не является основанием для освобождения от призыва по частичной мобилизации. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф". На вопрос, могут ли призвать гражданина, если в его военном билете есть отметка "осуждён", на портале ответили положительно.

"Снятая или погашенная судимость не является основанием для освобождения гражданина от призыва по мобилизации", — говорится в сообщении.

Названы женские специальности, с которыми можно подпасть под мобилизацию

Названы женские специальности, с которыми можно подпасть под мобилизацию

Ранее стало известно, что российских военных пенсионеров тоже могут мобилизовать, если они будут соответствовать критериям призыва (возраст, состояние здоровья и имеющаяся военно-учётная специальность). А вот единственные дети одиноких родителей могут рассчитывать на отсрочку. Кроме того, оказалось, что служащие пожарных частей не подлежат призыву в рамках объявленной в России частичной мобилизации.

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Алексей Берковиц

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