Психиатр рассказал, как бороться с детской агрессией

Музыкальные, танцевальные и спортивные секции препятствуют развитию детской агрессии. Об этом в беседе с РИАМО заявил детский врач-психиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Скавыш.

"В школьные годы я бы советовал всех детей по интересам и по способностям отдавать в спортивные секции, в музыкальные, танцевальные, хоровые школы. И пусть учит ребёнок дзюдо или танцует лезгинку с кинжалами (под наблюдением опытных педагогов). Агрессивность допустима лишь культурно приемлемая, освящённая вековой культурно-религиозной традицией народа", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что каждая семья по-разному воспитывает детей. Причём важным для ребёнка является правильное овладение речью и родным языком. По мнению врача, этот навык должен проявляться уже у полуторагодовалого малыша.

Кроме того, психиатр заметил, что ещё с античных времён люди тянулись к культуре, физическому и моральному воспитанию личности. Уже тогда человек не стремился к агрессии, подчеркнул Скавыш. Враждебность, по словам специалиста, является признаком низкой культуры не только людей, но и эпохи.