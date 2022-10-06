ЕС допустил исключения из установленного потолка цен на российскую нефть

В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вошёл пункт об установлении потолка цен на нефть из России. Однако европейцы тут же поспешили заявить об исключениях из установленного ими же режима.

В документе о восьмом пакете рестрикций против РФ, опубликованном в Официальном журнале ЕС, говорится, что лимит цен применяется только к сырой нефти, которую перевозят по морю в третьи страны. Также ограничения касаются ряда нефтепродуктов и услуг по их транспортировке.

"Это никак не касается тех исключений, которые позволяют некоторым государствам-членам продолжать импорт сырой нефти и нефтепродуктов из РФ в связи с их особой ситуацией или в случае, если поставки сырой нефти по трубопроводу из РФ прерваны по не зависящим от них причинам", — говорится в документе.